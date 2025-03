Aspirapolvere Robot DREAME L40 Ultra: Lavapavimenti con Pulizia e Tecnologia Avanzata

839,00€ - 746,00€

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Robot Aspirapolvere

SideReach Conquista Nicchie e Angoli: La spazzola laterale si solleva e si estende per rimuovere lo sporco negli angoli delle pareti e intorno alle gambe dei mobili, garantendo una pulizia efficace. L40 Ultra protegge tappeti e moquette dalla contaminazione da sporco secco o umido durante il passaggio da tappeti e moquette a superfici dure

Moci Rimovibili e Sollevabili per Tappeti e Moquette Asciutti: L40 Ultra protegge tappeti e moquette rimuovendo i mop o sollevandoli automaticamente fino a 10,5 mm. L’app DreameHome consente di creare zone per evitare i tappeti, riducendo al minimo l’aggrovigliamento dell’aspirapolvere

Aspirazione ad Alta Potenza a 11.000 Pa: Pulisci efficacemente superfici diverse con l’aspirazione a 11.000 Pa e scegli tra 5 livelli di aspirazione il più adatto al tuo ambiente domestico. La spazzola TriCut anti-groviglio evita i nodi per una pulizia a mani libere

Lotta Senza Tregua Contro lo Sporco Umido: Utilizzando le tecnologie di rilevamento OmniDirt e MopExtend RoboSwing, L40 Ultra identifica lo sporco più ostinato e lo elimina completamente anche in aree difficili da raggiungere, come sotto i mobili e in profondità negli angoli

Nessuno Sforzo Grazie alla Manutenzione Automatica: Pulisce contemporaneamente i moci e il vassoio di lavaggio con acqua calda a 65 °C, riducendo al minimo le macchie e la diffusione degli odori. Personalizza la pulizia con 4 livelli di temperatura direttamente nell’app Dreamehome