Aspirapolvere Robot Dreame D10 Plus Gen 2: Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, Navigazione LiDAR e Aspirazione Potente per Peli di Animali e Tappeti

Price: 332,09€ - 299,00€

(as of Jan 06, 2025 18:40:34 UTC – Details)





Descrizione Prodotto



1 6.000 Pa Aspirazione

2 Spazzola galleggiante

3 Pulizia dei tappeti



1 Spazzare e Pulire 2 in 1

2 Polvere Automatica

3 Livelli di Umidità



1 Pulizia di lunga durata

2 Mappatura intelligente

3 Tecnologia Pathfinder

4 Facile da pulire



1 Pulizia su Misura

2 Aree vietate definite

3 Limiti virtuali

4 Controllo vocale

Matrice del prodotto

Prezzo

299,00 €€299,00

200,94 €€200,94

399,00 €€399,00

—

Aspirazione

6000Pa

4000Pa

7000Pa

4000Pa

Spazzola principale

Spazzola di gomma

Spazzola in setola

Spazzola di gomma

Spazzola di gomma

Scatola della polvere

400mL

400mL

350mL

450mL

Tipo di pulizia

Mocio a piatto

Mocio a piatto

Moci rotanti doppi

Moci rotanti doppi

Serbatoio

150mL

150mL

–

300mL

Batteria

5200mAh

5200mAh

5200mAh

5200mAh

Raccolta della polvere automatica – Scopri la pulizia a mani libere con il nostro sistema di raccolta e svuotamento della polvere automatico. Rivoluziona la tua routine di pulizia, eliminando la necessità di smaltire la polvere. Grazie all’ampia capacità del sacchetto della polvere da 4 L, puoi approfittare di 90 giorni di pulizia senza interruzioni.

Pulizia in profondità di tappeti e moquette – Una pulizia senza precedenti grazie alla potenza di aspirazione Vormax a 6.000 Pa, che rimuove lo sporco e i peli di animali grazie al motore ad alte prestazioni e ai 4 livelli di aspirazione personalizzabili. Al contempo, l’innovativa spazzola in gomma flessibile garantisce una pulizia impeccabile di tappeti e moquette, perché rimuove efficacemente la polvere e riduce al minimo i grovigli di peli lasciati dagli animali domestici.

2 IN 1, Aspirapolvere e Lavapavimenti – Personalizza facilmente i livelli di umidità con il sistema di aspirazione e lavaggio a doppia azione 2 in 1 di D10 Plus Gen 2. Scopri la praticità di un serbatoio dell’acqua pulita da 150 mL con tre impostazioni di flusso, unito al contenitore della polvere ad alta capacità che cattura lo sporco, evitando perdite e odori.

Mappatura intelligente e rilevamento degli ostacoli – Trasforma la tua routine di pulizia con la tecnologia intelligente Pathfinder che rileva con precisione gli ostacoli e genera mappe intuitive e modificabili che garantiscono una copertura completa e l’aggiramento puntuale delle barriere.

Personalizza la pulizia in modo semplice – Personalizza la tua esperienza di pulizia con la mappatura per abitazioni a più piani, che assicura una pulizia ottimale su varie superfici e protegge le aree delicate con zone senza mocio e confini virtuali configurabili tramite l’app Dreamehome.