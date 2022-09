Aspirapolvere robot ABIR X8, sistema laser, mappe di più piani, pulizia delle zone, impostazione di aree riservate per il lavaggio dei tappeti domestici

Se scegli la nave dalla Cina, X8 arriverà senza codice QR a lato del robot. Non è necessario scansionare il codice QR quando si collega il wifi poiché aggiorniamo il software e cambiamo APP ora. è molto più conveniente per l’acquirente connettere il wifi con il robot! Per favore, non preoccuparti!

Che si tratti di materiale o funzioni, X8 sarà sempre di fascia alta rispetto ad altre marche! 1. X8 ​​ha doppio laser + navigazione SLAM e chip importato a otto core, che è più avanzato di altri robot LDS. 2. Programma di algoritmi unico per X8, determinare prima il confine della stanza, quindi calcolare il percorso di pulizia più efficiente. Altri marchi funzionano solo in AI Normal Path. Bassa copertura rispetto a X8. 3.X8 ha Sensore di saggezza TOF, lampada UV, Programma di algoritmi unico, Mopping artificiale simulato a forma di Y, Gestione multi-mappa, Pacchetto vocale online multilingue, ecc. Più funzioni rispetto ad altre marche! 4. Il motore della ventola aggiornato rende l’aspirazione 6500PA reale a basso rumore. Utilizzando una strategia combinata di riduzione del rumore di 7 volte, ABIR X8 è molto silenzioso rispetto ad altri marchi quando è in modalità max.

Informazioni di base

Dimensioni del prodotto: 330 x 330 x 96 mm

Sistema di navigazione: Dual Laser+ SLAM+ TOF Wisdom Navigation

Massimo Aspirazione: 6500 Pa

Voltaggio: 32 W

Capacità del contenitore della polvere: 600 ml

Capacità serbatoio acqua 360 ml

Spazzatura + Rastrellamento: SÌ

Durata: circa 120 min

Abilità di attraversamento di ostacoli: 2 cm

Area di pulizia: 200 ㎡

Tempo di ricarica: <6 ore

Cosa c’è nella scatola?

Corpo principale X1

Stazione di ricarica X1

Telecomando X1 (Batterie non incluse)

Adattatore CA X1

Pattumiera X1, Serbatoio acqua elettrico X1

Spazzola per la pulizia X1

Spazzola extra laterale X2

Filtro HEPA aggiuntivo X1

Mocio extra X1

Manuale utente X1

Appunti:

1.Si prega di fornire il proprio nome completo durante la compilazione dell’indirizzo.

2. Il nostro robot è adatto a tutti i paesi. L’adattatore è di tipo EU, ovvero a due pin, di forma rotonda, con tensione di ingresso AC 100-240V e frequenza 50/60HZ.

Se acquisti da Australia, Nuova Zelanda, ecc. Paesi che utilizzano una spina di tipo australiana, inseriremo la spina AU nel pacco.

Se sei un acquirente da Stati Uniti, Canada, ecc., Paesi che utilizzano la spina di tipo americano, inseriremo la spina statunitense nel pacco.

Se acquisti da Regno Unito, Malesia, ecc. Paesi che utilizzano una spina di tipo britannico, inseriremo una spina di tipo britannico nel pacco.

Garanzia:

La nostra garanzia è di 3 anni. In caso di problemi con il robot, puoi inviare un video per mostrare la situazione, quindi invieremo pezzi di ricambio gratuiti per la sostituzione. Se fuori garanzia, ti supporteremo comunque

(la testina laser, la scheda madre, la batteria sono di un anno di garanzia, gli altri pezzi di ricambio sono di 3 anni di garanzia)