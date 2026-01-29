Aspirapolvere Robot 22000Pa, Lavapavimenti, 75giorni Autonomia

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €516.30
⭐ Valutazione: / 5
EUREKA J15 Evo Ultra Robot Vacuum Cleaner and Floor Washer, Suction 22.000Pa, Extendable Mop 100% Edges, Car Wash/Drying 55 °C, 75 Days Autonomy, Pets, Anti-Tangle
Scopri il Futuro della Pulizia con EUREKA J15 Evo Ultra
Il marchio Eureka, fondato nel 1909 a Detroit, è stato un punto di riferimento per la pulizia nelle case americane per oltre un secolo. Con l’impegno di fornire tecnologie di pulizia innovative, ecologiche e intelligenti, Eureka introduce il modello J15 Evo Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che rivoluziona la pulizia domestica.
Caratteristiche Eccezionali
- Potenza di Aspirazione 22.000 Pa: Il robot aspirapolvere Eureka J15 Evo Ultra offre una potenza di aspirazione paragonabile a quella di un aspirapolvere tradizionale, garantendo una pulizia profonda e rimuovendo il 99% dei detriti domestici come briciole e pelo di animali domestici.
- Pulizia degli Angoli e dei Corners con Mop Estensibile: Grazie alla tecnologia ScrubExtend, il mop rotativo si estende intelligentemente, applicando una forza di 8N per una pulizia profonda contro lo sporco ostinato.
- Progettazione Anti-Intrecci: Il design a forma di V della spazzola laterale DragonClaw e della spazzola principale lavora in sinergia per prevenire gli intrecci, garantendo il 100% di rimozione dei capelli e dei peli senza intasamenti.
Vantaggi Pratici
- **Facile da Usare**: La base di ricarica self-cleaning esegue il self-vacuum, il lavaggio dell’auto e l’asciugatura del mop dopo ogni ciclo, con asciugatura ad aria calda a 55°C per eliminare batteri e muffa.
- **Controllo Avanzato**: La navigazione LiDAR e l’app multifunzione consentono di mappare la tua casa con precisione millimetrica, evitando ostacoli in modo intelligente, e di gestire la pulizia remota con un tocco.
Acquista Ora e Scopri il Futuro della Pulizia
Con la sua autonomia di 75 giorni e la sua capacità di pulire angoli e spazi difficili, il robot aspirapolvere Eureka J15 Evo Ultra è l’alleato perfetto per mantenere la tua casa pulita senza problemi. Non aspettare, scopri il futuro della pulizia domestica con Eureka!
