Aspirapolvere per vetri robot aspirapolvere per vetri limpiacristales telecomando per la casa

Usando il modo:

1. Attendere 20 secondi dopo l’avvio fino a quando la luce blu smette di lampeggiare, quindi iniziare a lavorare. Perché il robot ha bisogno di 20 secondi per rilevare il piano di vetro.

2. Legare la fune di sicurezza durante l’uso, evitare di cadere dall’alta quota.

3. Spruzzare dell’acqua sul bordo del mocio durante il lavoro, avrà un effetto migliore.

4. Quando ricevi l’articolo, ti preghiamo di contattarci in caso di domande, lo risolveremo per te.

(Quando non sai come usarlo, ti darò risposta e ti mando un video operativo)

Se vuoi la spedizione veloce.Pls scegli il magazzino russo e spagnolo.

Se selezioni DHL / Metodo di spedizione del venditore / Rets-Express La Cina per spedirlo , potrebbero essere addebitati sdoganamento e tasse per qualcosa acquistato online. Gli acquirenti sono responsabili delle tasse doganali.

Questo prezzo non include la tassa doganale.se hai requisiti speciali, ti preghiamo di lasciare un messaggio quando effettui l’ordine o di contattarci.

Garanzia:

Noi offriamo3anno di garanzia per il robot. In caso di danni, ti invieremo le parti gratuitamente, per favore installalo (ti invieremo il video di installazione). Ma se è danneggiato artificialmente, devi pagare alcune tasse.