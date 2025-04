Aspirapolvere e Lavapavimenti DREAME H15 Pro con Braccio Robotico AI, Aspirazione Potente e Sistema di Lavaggio Innovativo

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

699,00€ - 599,00€

(as of Apr 04, 2025 10:20:35 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Lavapavimenti

[Pulizia completa con 0* punti persi] Dotato di un braccio robotico GapFree AI DescendReach, H15 Pro pulisce anche gli angoli anteriori difficili da raggiungere. Offre una copertura su tre lati per poter raggiungere i punti più stretti, mentre il suo un design piatto a 180° consente di pulire sotto i mobili bassi e facilita una pulizia profonda senza tralasciare nessuna area.

[TangleCut evita i grovigli] Taglia i grovigli e semplifica la manutenzione della spazzola con il raschietto flessibile TangleCut, che elimina peli e capelli aspirandoli nel serbatoio dell’acqua sporca.

[Manutenzione a mani libere] Durante il processo di auto-pulizia la spazzola viene immersa in acqua calda a 100 °C per una pulizia profonda e accurata. Viene strizzata con movimenti avanti e indietro, quindi asciugata a 90 °C con due modalità per prepararla all’uso successivo.

[Pulizia profonda a 21 kPa con durata estesa della batteria] La pulizia diventa più pratica grazie alla potente aspirazione da 21 kPa, al sistema di movimento assistito GlideWheel e all’ampia autonomia della batteria di 60 min. Semplifica la tua routine di pulizia e mantieni la tua casa impeccabile con il minimo sforzo.

[Design intelligente, pulizia personalizzata] Ottieni sempre un’esperienza di pulizia personalizzata grazie all’aspirazione regolabile capace di adattarsi al livello di sporco. Imposta le tue preferenze tramite l’app per un controllo preciso, in modo che la tua casa riceva la pulizia di cui ha bisogno.