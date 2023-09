Aspirante vippone incontra Pier Silvio a Portofino: “Gli ho chiesto di poter partecipare”

Al Grande Fratello quest’anno sarebbe dovuto entrare anche Killian Gastineau in coppia con sua madre Brigitte Nielsen, ma dopo il no di quest’ultima lui è rimasto un “aspirante”.

I due erano stati attenzionati e voluti dalla produzione del reality a patto che entrassero insieme. Al no della Nielsen è caduto anche il nome del figlio che, nonostante abbia partecipato a L’Isola dei Famosi, a quanto pare non interessa da solo.

“Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello” – ha scritto mesi fa Ivan Rota su Dagospia – “Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”.