ASPI, Piano Next to Legality e Manifesto Zero Corruption selezionati per lo IACC di Washington

– Un importante riconoscimento è andato ad Autostrade per l’Italia per il suo impegno contro la corruzione e nella promozione della legalità alla Conferenza Internazionale Anticorruzione IACC, giunta alla ventesima edizione, che si svolge dal 6 al 10 dicembre nella prestigiosa cornice dell’Omni Shoreham Hotel di Washington, dove sono riunite istituzioni governative, leader della società civile, dirigenti di impresa e stampa investigativa per promuovere la lotta globale alla corruzione.

Ai lavori della seconda giornata ha preso parte il Direttore Risk, Compliance and Quality di ASPI, Nicola Allocca, che è anche Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’OCSE BIAC, l’organismo che racchiude le best practices in tema legalità e include rappresentanti di oltre 30 Paesi.

Allocca, presentando il programma “Next to Legality” di ASPI ed il Manifesto “Zero Corruption” per il 18esimo SDG, ha affermato “la corruzione è la più alta forma di diseguaglianza per i nostri figli ed è in questo che dobbiamo salvaguardare risorse chiave quali sanità, educazione, benessere sociale e tutela dell’ambiente. Bisogna avere il coraggio di ammettere che è possibile eliminare la corruzione e, insieme, inserire il contrasto ad essa fra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.

“Occorre dunque individuare nei piani industriali delle aziende alcune direttrici in ambito compliance – ha proseguito il manager di ASPI – che hanno anche la funzione di abilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In altri termini, bisogna iniziare a misurare la ‘compliance footprint’ dei piani di trasformazione in modo tale da considerare i modelli di Risk, Compliance, Qualità, Antifrode, Business Continuity e Privacy come elementi chiave del business”.

Transparency International TI, che coinvolge stakeholders internazionali, ha agito come attore di coordinamento dell’iniziativa per la preparazione e l’implementazione del programma interno alla conferenza. Questa realtà diffonde i valori etici nelle pratiche di business, per generare contagio positivo e spirito di emulazione sia presso le grandi aziende, attraverso il Business Integrity Forum, sia presso le PMI, con la diffusione di strumenti per rendere i processi più trasparenti e responsabili.