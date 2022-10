– L’agenzia di rating Fitch ha rivisto al rialzo il rating di Autostrade per l’Italia, elevandolo di ben due notch gradini a “BBB” da “BB+”, un livello che ritorna ad Investment Grade. L’outlook sul rating è stabile.

Il miglioramento del rating consentirà alla società di essere maggiormente attrattiva nell’ottenere finanziamenti per i suoi piani di sviluppo e ammodernamento della rete, già in corso di realizzazione, e per lo sviluppo del Paese.