“Aspettiamo un bambino” l’annuncio a sorpresa del cantante con un post sui social commuove i fan

Alcuni anni fa, per molti, Justin Bieber era un giovanissimo cantante, uno di quei “bambini sul palco”, magari anche spocchiosi. Niente di più lontano dalla realtà: la popstar sta per diventare papà! Una notizia scioccante e davvero gioiosa per tutti i fan e, in primis, per la splendida coppia di celebrità che avranno un figlio.

Proprio ieri, 9 maggio, su Instagram, Justin Bieber e la compagna Hailey Baldwin hanno annunciato la meravigliosa notizia. È un momento di grande significato per la celebre coppia americana, che ha attraversato insieme alti e bassi, mostrando al mondo, contrariamente a come accade spesso nel mondo dello spettacolo, la solidità del loro legame.

Di recente hanno rinnovato la promessa matrimoniale alle Hawaii, confermando il loro impegno reciproco, Adesso si preparano ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. In un video e in alcune foto, Justin Bieber e Hailey Baldwin celebrano il rinnovo dei voti nuziali, insieme al protagonista inaspettato: il pancino di Hailey, futuro primogenito. Lei indossa un elegante abito di pizzo bianco firmato Saint Laurent, mentre Justin ha un look casual con maglietta bianca, jeans neri, bomber e cappello da baseball.

Le immagini della coppia, che accarezza delicatamente il loro belly, e insieme sono semplicemente bellissimi. Sembra che la gravidanza sia arrivata al terzo trimestre, quindi intorno ai 6 o 7 mesi. Questo significa che il “Baby Bieber” potrebbe arrivare entro la fine dell’estate.

Da tempo si vociferava sulla possibilità che Hailey fosse incinta, ma adesso tutto ha assunto tratti evidenti e ufficiali. La loro unione risale al 2018 e, in questi sei anni, sono state tante le voci sulla loro vita familiare. Indiscrezioni su una presunta crisi sono state smentite ben presto già settimane fa. “Le cose vanno davvero bene. Non c’è nessun divorzio, queste voci sono del tutto infondate. Sono molto, molto felici”, affermano coloro che sono vicini alla coppia.

Hailey Baldwin appare radiosa nell’annunciare la gravidanza, smentendo così le voci su una crisi matrimoniale. Inoltre, sottolinea come le speculazioni sui social media siano solo falsità.

Solo per chiarire, molte storie e ‘articoli anonimi’ che vedo su TikTok sono completamente falsi. Vengono da nessuna parte… Sono pura finzione… Quindi, anche se può essere divertente seguirle, sono sempre menzogne, mi dispiace deludervi.

Già a febbraio del 2022, Hailey Baldwin aveva dichiarato il desiderio di avere un figlio “nei prossimi due anni” con Justin Bieber. Due anni dopo, nel 2024, eccoci qui, con l’annuncio che è finalmente arrivato, facendo brillare gli occhi di milioni di fan della coppia.