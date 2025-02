Aspettando il processo in tribunale

Un dramma è stato evitato a Monza grazie all’intervento della Polizia di Stato, dove un uomo si era barricato in un appartamento minacciando di darsi fuoco. L’episodio è avvenuto il 12 febbraio, quando l’individuo doveva presentarsi in Tribunale per un’udienza con rito direttissimo, a seguito di un arresto per danneggiamento aggravato.

L’uomo si è rinchiuso nell’appartamento di via Vespucci, rifiutando di dialogare con gli agenti. Il Questore ha quindi deciso di far intervenire un negoziatore e uno psicologo della Polizia per tentare di instaurare una comunicazione e dissuaderlo dal compiere il gesto estremo. Attraverso il lavoro del negoziatore, l’uomo è stato distratto, permettendo a una squadra delle Unità operative di pronto intervento di entrare nell’appartamento. All’interno, è stato trovato con un coltello da cucina di circa 30 centimetri e presentava alcuni tagli sulle braccia. Dopo essere stato immobilizzato, è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo per accertamenti sulle sue condizioni di salute e successivamente accompagnato in Tribunale per l’udienza.

L’intervento è stato coordinato da personale della Questura di Milano e dalla Polizia di Stato di Monza, con la partecipazione dell’Unità operativa di pronto intervento del Reparto prevenzione crimine. La situazione è stata gestita dal Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e della Brianza, che ha garantito un supporto efficace alle forze dell’ordine coinvolte.