Spettacolo

Aspettando il Natale a Ventimiglia

Da stranotizie
Lo spettacolo “Aspettando il Natale” ha ottenuto grande successo al teatro comunale di Ventimiglia, con un teatro gremito di spettatori di tutte le età. La serata ha visto la partecipazione del gruppo di danza “Il Cigno Nero”, la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” e diverse compagnie teatrali del territorio, unite in un progetto comune.

Le coreografie, curate e dinamiche, sono state eseguite sulle note della banda, mentre le performance teatrali, ironiche ed evocative, hanno scandito lo spettacolo. I testi, scritti appositamente per l’occasione da Antonella Lercari, sono stati interpretati da attrici e attori locali. Lo spettacolo è il risultato di un lavoro condiviso durato mesi, nato dalla volontà di tre realtà artistiche differenti ma complementari di collaborare per promuovere la cultura e valorizzare i rispettivi linguaggi espressivi.

Un progetto originale che ha messo in dialogo mondi diversi, riuscendo a costruire un racconto armonico e coinvolgente, capace di entusiasmare il numeroso pubblico presente. Un sentito ringraziamento va alle maestre Diandra Di Franco, Alexandra Maccario, Valentina Mazzone, Sandra Delriu e Antonella Lercari, che hanno curato l’organizzazione e la realizzazione dell’evento, oltre alle attrici e agli attori Roberta Lussi, Ivan Poggi, Laura Enas, Cristiana Santonocino, Mirella Fazzonari e Angelica Murante, alle ballerine e ai ballerini e a tutti i musicisti che, con professionalità e passione, hanno contribuito a rendere la serata unica.

