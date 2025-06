L’asparago è un ortaggio primaverile appartenente alla famiglia delle liliacee, noto per le sue molteplici proprietà benefiche. Una puntata della videorubrica ‘Il Gusto della Salute’, curata dall’immunologo Mauro Minelli, esplora queste qualità. Già apprezzato dagli egizi e dai romani per il suo gusto e le sue virtù medicinali, l’asparago è diventato un simbolo della primavera, celebrato con sagre e piatti tradizionali in tutta Italia.

In cucina, l’asparago si presta a molteplici preparazioni: è ottimo in frittate, risotti e insalate, gustoso grigliato o al vapore, e utilizzato anche in torte salate e vellutate. Leggero e ricco di acqua e fibre, è un alimento ideale per chi cerca un regime alimentare sano.

Questo ortaggio è una buona fonte di acido folico, vitamina C, vitamina K e antiossidanti naturali, contribuendo al benessere generale. Ha un effetto diuretico che facilita la depurazione, ma chi soffre di gotta dovrebbe limitarne il consumo a causa dell’alto contenuto di purine. Sebbene possa conferire un odore pungente all’urina, ciò non comporta controindicazioni significative.

Le fibre presenti nell’asparago supportano la funzionalità intestinale e possono aiutare a regolare i livelli di glucosio, contribuendo anche alla prevenzione del diabete di tipo 2. Tuttavia, è importante notare che i fruttani possono provocare gonfiore e crampi in alcuni soggetti. Infine, gli asparagi, con un contenuto moderato-alto di nichel, condividono la famiglia botanica con altri alimenti come aglio e cipolla, che possono essere allergenici per alcune persone.

Fonte: www.adnkronos.com