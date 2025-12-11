ASLTO4: telefoni muti al CSM di Rivarolo

Un giornalista ha tentato di contattare il Centro di Salute Mentale di Rivarolo, che fa capo al distretto di Ivrea dell’ASLTO4, ma non ha ricevuto risposta al telefono. Dopo aver insistito a lungo, ha provato a chiamare altri numeri trovati sul sito di ASLTO4, ma non ha ottenuto risposta o è stato dirottato ad altri numeri.

Dopo un’ora e mezza di tentativi, finalmente qualcuno ha risposto e gli ha passato il numero del CSM di Rivarolo, dove è riuscito a parlare con un infermiere di nome “X” che non ha voluto rivelare il cognome. L’infermiere ha detto di usare il tu per spiegarsi meglio, ma non ha risposto alle domande del giornalista, adducendo motivi di privacy.

Il giornalista stava cercando di contattare il CSM di Rivarolo perché un suo conoscente, paziente del centro, non riusciva a ottenere una visita domiciliare dallo psichiatra che lo segue, nonostante le visite domiciliari siano previste nel sito dell’ASLTO4. Il conoscente non riesce a parlare con lo psichiatra al telefono perché i telefoni sono sempre occupati o suonano a vuoto.

Il giornalista si chiede se i telefoni all’ASLTO4 siano considerati soprammobili e se non sia il caso di toglierli per risparmiare sulla bollette e sulla manutenzione.