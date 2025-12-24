Aslem e Arop per San Marino

Aslem e Arop hanno unito le loro forze per promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a migliorare la qualità dei percorsi terapeutici per i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’associazione sammarinese contro le leucemie e le emopatie maligne e l’Associazione riminese Oncoematologia pediatrica hanno firmato una convenzione con questo obiettivo prioritario.

La presidente di Aslem, Patrizia Cavalli, considera questa collaborazione di grande valore, poiché permetterà alla sua associazione di assistere i pazienti pediatrici sammarinesi e le loro famiglie nel difficile percorso della malattia. L’obiettivo è creare una rete di supporto per tutta la comunità attraverso un sistema condiviso di tutela e sostegno.

I bambini di San Marino che affrontano un percorso di cura nel Reparto di oncoematologia pediatrica beneficiano di una collaborazione con Arop. Il presidente di Arop, Roberto Romagnoli, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo con Aslem, che offre l’opportunità di definire insieme una serie di impegni e di traguardi e di collaborare con lo stato di San Marino, con cui ci sono sempre stati rapporti di grande collaborazione.