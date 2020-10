Anche nella Asl di Taranto sono saltate le misure anti-Covid per festeggiare una ricorrenza: il compleanno di un alto dirigente dell’azienda sanitaria, che poi è risultato positivo al Coronavirus.

L’evento risale ai primissimi giorni di ottobre. E per questo è scattato l’isolamento fiduciario nei confronti di una quarantina di dipendenti in servizio nella stessa azienda, che sono tornati a lavoro soltanto lunedì 12 ottobre dopo che, almeno per loro, l’esame del tampone ha dato esito negativo.

Dopo il caso dei 20 operatori sanitari fra medici e infermieri che hanno partecipato a una festa in uno dei reparti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII a Bari, il presidente dell’Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, a capo della federazione nazionale che raccoglie tutti gli Ordini provinciali d’Italia, ha raccomandato ai suoi colleghi di “limitare i contatti interpersonali e di rispettare in modo scrupoloso le regole anti-contagio, perché – ha rimarcato Anelli – i medici sono i primi a dover dare l’esempio nell’indossare correttamente le mascherine, mantenere il distanziamento sociale e igienizzarsi le mani”.