Askoll EVA, 4AIM SICAF acquista il 2,2% dall’azionista di maggioranza

– Askoll EVA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha comunicato che 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha acquistato 587.000 azioni pari al 2,2% tramite un’operazione BTF-Block Trade Facility dall’azionista di maggioranza Askoll Holding, la cui quota di controllo è scesa dal 67% al 64,8%.

“Siamo orgogliosi che un investitore istituzionale come 4AIM SICAF abbia deciso di investire in Askoll EVA – Gian Franco Nanni, AD di Askoll EVA – La loro fiducia rappresenta per noi un ulteriore stimolo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo e testimonia la bontà del progetto di business che stiamo portando avanti”.

“La quota in Askoll EVA rappresenta per noi un investimento di lungo periodo, in un settore, quello della mobilità sostenibile e a basso impatto sull’ambiente, in cui crediamo fortemente – Giovanni Natali, AD di 4AIM SICAF – Siamo lieti di affiancare Askoll EVA, pioniere in questo settore, nel suo percorso di crescita accelerato dal continuo rinnovo della gamma prodotti e dall’espansione della rete commerciale”.