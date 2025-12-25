Asiago DOP: eccellenza italiana

L’Asiago DOP è un formaggio che diventa protagonista assoluto delle tavole delle feste in occasione di Natale e Capodanno. La sua versatilità e il suo carattere lo rendono un ingrediente fondamentale per creare ricette esclusive, come quelle firmate dagli chef di JRE-Italia.

L’Asiago DOP è prodotto esclusivamente nelle province di Vicenza e Trento e in parte di Padova e Treviso. La Denominazione d’Origine Protetta certifica l’autenticità di un prodotto realizzato secondo un disciplinare rigoroso che tutela ogni fase della produzione. Il formaggio affonda le sue radici in una storia millenaria e la sua produzione è strettamente legata alla zona di origine.

Le tipologie e le stagionature dell’Asiago DOP sono molto diverse tra loro, offrendo un ventaglio di sfumature che spaziano dalla dolcezza alla sapidità, dalla cremosità alla granulosità più intensa. Le ricette firmate dagli chef JRE-Italia guidano in un vero e proprio viaggio sensoriale che va dai 20 giorni dell’Asiago Fresco fino ai 90 mesi dello Stravecchio Prodotto della Montagna.

Per chi ama la morbidezza dell’Asiago DOP Fresco, ci sono due interpretazioni raffinate: il Trionfo di Asiago DOP, con gnocchi di patate e zucca ripieni di Asiago Fresco Prodotto della Montagna, e il sorprendente Polpo arrostito con patate, scalogno cotto nel caffè e Asiago DOP Fresco. L’Asiago DOP Stagionato impreziosisce la Zuppa di cipolline con fonduta di Asiago DOP 32 mesi e radicchio spadellato, ed è il cuore del ripieno nei Tortellini fatti a mano con Asiago DOP 30 mesi.

Per i palati più esigenti, l’intensità dello Stravecchio emerge nel Risotto all’Asiago DOP 90 mesi Prodotto della Montagna con tartufo nero, ristretto di vitello, nocciole, cavolo riccio e melograno. Seguono altre interpretazioni d’autore come il Risotto con Asiago DOP 24 mesi e salsiccia, e la proposta primaverile con Asiago DOP 30 mesi, asparagi, shiso, tuorlo d’uovo, pepe rosa e pan brioche.

Con queste ricette, l’Asiago DOP si conferma non solo un ingrediente, ma un vero e proprio protagonista capace di raccontare territorio, cultura e creatività gastronomica, rendendo le feste un’occasione di scoperta e condivisione. Le ricette complete sono disponibili su www.asiagocheese.it/a-tavola.