Asia Nuccetelli spiega i veri motivi per cui ha abbandonato la tv

Nel 2016 Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli hanno partecipato al primissimo Grande Fratello Vip e ne sono uscite da vere protagoniste (mi chiedo come ancora Antonella la ‘Dea Pagana’ non sia stata richiamata). Per almeno tre anni la figlia di Antonella e Alex Nuccetelli ha continuato a lavorare in tv, soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, poi è sparita dal piccolo schermo e si è dedicata alla sua vera passione, quella per i cavalli. Ieri l’ex gieffina ha spiegato ai follower come mai ha deciso di staccare con il mondo dello spettacolo.

“Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo. Poi secondo motivo: Ero sempre in giro e per montare era un casino. Terzo punto: non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. – ha continuato Asia Nuccetelli – Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un in più”.