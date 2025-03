Asia è la prima concorrente eliminata dal serale di Amici 24

Entrata nella scuola di Amici di Maria circa un mese e mezzo fa, Asia De Figlio è stata la prima alunna eliminata al serale. Dopo un ballottaggio con Francesco e Luk3, che erano nella stessa squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Asia ha danzato sulle note de La Noia di Angelina Mango ma ha dovuto lasciare il programma. Tuttavia, Maria De Filippi le ha fatto una proposta sorprendente: lavorare come professionista in altre puntate del serale, offerta che Asia ha accettato con entusiasmo, rappresentando un bel premio di consolazione per la ragazza di 17 anni. La reazione sui social non è stata unanime, con molti utenti che esprimevano disaccordo sulla decisione dei giurati.

Asia è una ballerina di hip hop di 17 anni che vive a Roma con i genitori. La danza è la sua passione fin dall’infanzia e ha accumulato esperienze importanti nella sua carriera, tra cui la partecipazione al Kenga Magike 2022 e al Rome Dance Meeting Pearl Whirl. Inoltre, è stata protagonista dello spettacolo ‘Effetto Domino’ e ha collaborato con coreografi di fama come Fabrizio Prolli e Luca Tommassini. Il suo professore di riferimento è Emanuel Lo. Asia ha sempre sognato di diventare ballerina ed è determinata a perseguire questo obiettivo. Grazie al supporto dei genitori, considera la partecipazione ad Amici come un’opportunità straordinaria e si è mostrata entusiasta di far parte della scuola.