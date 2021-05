Abbiamo tutti sorriso per le loro paparazzate organizzate di due anni fa ed eravamo sicuri che il rapporto tra Asia Argento e Fabrizio Corona durasse quanto un gatto in tangenziale…



Asia Argento intervistata da Chi ha speso delle bellissime parole per Corona. I due sembra siano ancora molto legati, tanto che lei dice di non aver mai avuto un legame del genere e parla addirittura di “anime affini”.

“Fabrizio è importantissimo e sono legatissima a lui. Posso dire che è una delle persone più importanti della mia vita. Quando è stato arrestato ero sul set e l’ho scoperto perché i miei figli mi riempivano di messaggi per avvisarmi. Non me lo aspettavo e gli mandavo un telegramma al giorno in cella. Sono tanto felice che sia uscito, altrimenti sarebbe stata un’ingiustizia terribile. Sta facendo un percorso bellissimo di crescita e sarebbe stato un passo indietro se fosse rimasto dentro.

L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo. Per lo spavento di vederlo star male mi sono venute le ciglia bianche, Ho voluto ricordargli chi era lui per me. Gli scrivevo di non mollare mai, ci ho creduto ed è stato un piccolo miracolo.

Il nostro rapporto sfugge alle definizioni, mai avuto un legame del genere. Siamo anime affini. Lui è stato con me nei momenti più duri. Averlo conosciuto per me è un bene. Sono davvero felice che esista“.

Asia Argento e X Factor.

Per l’attrice X Factor è una ferita aperta, ma non un capitolo del tutto archiviato. La figlia del maestro del brivido si è detta pronta a un futuro comeback: “Non porto rancore per le cose che fanno parte dell’umano. Tornerei a fare quel programma, così come si torna da un amore che ti ha lasciato e ti ha fatto soffrire“.

E vi dirò che io un ritorno di Asia nel talent di Sky lo vedrei benissimo, ma purtroppo dubito seriamente che accada.

