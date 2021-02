Asia Argento è stata corteggiata a lungo per partecipare a L’Isola dei Famosi come naufraga. L’attrice però non ha accettato e ha dichiarato che non partirebbe per l’Honduras nemmeno per 5 milioni di Euro. In qualche modo però vedremo lo stesso la figlia di Dario Argento nella nuova edizione del reality di Canale 5. Secondo quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Ilary Blasi avrebbe chiesto ad Asia Argento di andare in studio per supportare una sua grande amica, Vera Gemma. Stando a quanto si legge sul magazine, pare che l’ex di Fabrizio Corona abbia accettato l’invito della conduttrice.

“Non partirà per l’Honduras, ma Asia Argento sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi. Vedremo, infatti, spesso in studio l’attrice che farà sentire la sua voce per difendere l’amica. Le due sono legate da un antico rapporto di ‘sorellanza’, sfociato anche in un solido e duraturo sodalizio artistico e creativo”.

Meglio guest star in studio che nulla, anche se come naufraga Asia ci avrebbe regalato tantissime gioie.

Asia Argento e la smentita ‘non sarò una concorrente de L’Isola’.

“Leggo di tutto sui giornali e voglio dire la verità. Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, i mie agenti… ‘Che fai l’Isola dei Famosi?’. Ma che sei matto? Manco morta, neppure per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non faccio l’Isola dei Famosi”.

Isola dei Famosi 2021: il cast.

Akash Kumar

Angela Melillo

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma

Visconte Ferdinando Guglielmotti

In che senso Asia Argento ha smentito la partecipazione all’isola dei famosi?? #isola #gfvip pic.twitter.com/PW8lVkKoxB — Cersei Lannister (@bdu_tv) January 17, 2021