Asia Argento racconta episodi tremendi del passato: “Temevo di morire”

Monica Setta è sbarcata in prima serata con Storie di Donne al Bivio e la prima ospite della puntata di ieri è stata Asia Argento. La famosa attrice ha parlato dei suoi figli, del legame con Anthony Bourdain, ma anche delle sue dipendenze. Asia Argento ha raccontato del suo problema con l’alcol, che era lo stesso di sua madre, che in passato l’ha anche picchiata in più occasioni.

“Ho iniziato a bere e fumare a 14 anni. Mi sentivo meglio, sentivo questa vergogna si sgretolava, ero disinibita, andavo d’accordo con gli altri, riuscivo a parlare, la lingua si scioglieva, la dicevo più grossa di quella che avrei detto altrimenti. Mi sembrava una medicina l’alcol, un respiro di sollievo. Non mi sentivo più inadeguata e riuscivo a stare in gruppo e a socializzare. Finalmente riuscivo a stare in mezzo agli altri e a non vergognarmi. Poi è diventata una malattia perché la quantità era alta, poi quando e come bevevo. Da che era una cosa che mi faceva sentire euforica era diventata un’abitudine.

Mio padre e mia madre c’erano, ma non erano i classici genitori sempre presenti che mi stavano addosso. Mio padre partiva anche all’estero per lunghi periodi. Mia madre invece era alcolista. Io mi sono accorta a otto anni che mia mamma era alcolista. Vedevo queste bottiglie di vodka che finivano ogni giorno. Lei diventata aggressiva soprattutto con me. Come? Mi picchiava, mi diceva delle cose bruttissime, era in dei blackout e non era lei in quelle situazioni. Aveva una personalità distorta e io avevo molta paura, anche di morire. Ma anche mia nonna beveva e pure mia bisnonna. Da parte di mia madre c’è una lunga storia di dipendenze. Io non volevo diventare come lei, invece sono diventata un’alcolista proprio come lei.

Ora ne sono fuori, posso dirti stasera non berrò, ma non posso dire non berrò mai più nella vita. Questo perché è già successo. Si può ricadere per mille motivi, cose brutte, ma anche futili”.