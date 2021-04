Amore e odio, il rapporto tra Asia Argento e Morgan è sempre stato complicato. Dopo la tempesta pare che tra i due ex sia tornato il sereno. Ieri su Club House l’attrice ha chiesto a Castoldi: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”

La risposta del musicista (che è stato denunciato da una sua ex compagna) è stata in pieno stile ‘Morgan’: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Poi è arrivata la bislacca proposta di Asia Argento: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza. […] Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo“.

Sarà anche solo ironia, ma adoro le uscite di Asia, un po’ come quelle della Donatella Versace di Virginia Raffaele: “Prendiamo una scimmia, la lanciamo dalla galleria dell’Ariston e urliamo rock and roll“.

ma Morgan e Asia passano dal citarsi in tribunale ad amarsi alla follia, non li capirò mai ahahahah — milhouse (@starfishnight) April 12, 2021

Morgan che canta la room con Asia mi fa volare altissimo! #clubshowitalia — Chiara ✨ (@chrtdd) April 12, 2021

Asia Argento su Morgan: l’intervista a Live Non è la d’Urso.

“Marco non è più tale, adesso è Morgan, almeno da quando l’ho lasciato. Sì, l’ho lasciato sto matto, ma 14 anni fa. Mi sono salvata. Io e mia figlia siamo andate via dalle sue grinfie di persona malata di mente. Per lui fare figli è fare un dono alle donne. In realtà Morgan sta aiutando il nostro matriarcato”.