La puntata di stasera de L’Isola dei Famosi sembra più ricca del solito. Purtroppo una tra Fariba e Vera Gemma abbandonerà definitivamente il reality (perché sono già state su Playa Esperanza e Parasite Island). Per le due naufraghe in studio però ci saranno Asia Argento e Giulia Salemi. Inoltre i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi si sbarazzeranno anche di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Vivranno tutti sulla stessa isola, ma divisi da una corda.

“Anche nel corso di questa nuova puntata il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader. – si legge su Mediaset Play Infinity – Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Fariba Tehrani e Vera Gemma si sfidano al televoto per la permanenza a Cayo Cochinos. In studio due ospiti d’eccezione a fare il tifo per loro: Asia Argento e Giulia Salemi. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda giovedì 29 aprile”.

Non vedo l’ora di godermi ‘l’incontenibile verve’ (in pieno stile Drusilla) di Asia Argento mixata con l’adorabile leggerezza di Ilary Blasi.

Non solo Asia Argento e Giulia Salemi…

Oltre alle due ospiti in studio nella dodicesima puntata del reality di Ilary Blasi ci sarà finalmente l’ingresso di Ignazio Moser: “Ignazio Moser è pronto a sbarcare, stasera vedremo il suo arrivo“.

