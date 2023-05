Asia Argento è già in Honduras, agguerrita contro alcuni naufraghi: diventerà concorrente?

La scorsa settimana Ilary Blasi ha annunciato in diretta che Asia Argento sarebbe sbarcata a Cayo Cochinos per fare una bella sorpresa a sua sorella Fiore. La notizia è stata confermata dall’account Instagram ufficiale della trasmissione: “Arriva in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L’appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante“. Qualcuno nei commenti ha anche espresso il desiderio che l’attrice diventi una naufraga ufficiale, ma questo è davvero improbabile. Nel 2018 infatti la produzione del reality si era dimostrata interessata ad Asia e sul web erano circolati diversi rumor su una sua possibile partecipazione, ma lei aveva smentito tutto a noi di Biccy, dichiarando che non sarebbe diventata una concorrente.

Asia Argento è già in Honduras e promette scintille.

La protagonista de La Sindrome di Stendhal è già arrivata in Honduras ed ha girato una breve clip per L’Isola dei Famosi. Asia Argento ha rivelato che non vede l’ora di riabbracciare Fiore e poi ha promesso che bacchetterà alcuni naufraghi.

“Ciao a tutti, eccomi qui, sono già arrivata e sono qui in Honduras. Questa settimana la puntata sarà il martedì, non dovete dimenticarlo. Non vedo l’ora di riabbracciare mia sorella e dirne quattro ad alcuni dei naufraghi. Ci saranno un sacco di sorprese. Ci vediamo martedì vi aspetto”.

Nel mirino della figlia minore di Dario Argento c’è sicuramente Helena Prestes, che in più occasioni si è scontrata con Fiore. Conoscendo il caratterino di sia io preparo i popcorn.

ASIA ARGENTO HA UNA COSA IMPORTANTE DA DIRVI 🔥🔥🔥🔥

Tenetevi pronti, ci vediamo martedì 2 maggio per una nuova puntata di #Isola pic.twitter.com/6fSUInAfvM — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 30, 2023

Qualche giorno fa Fiore ha anche accusato Helena di averle tirato un messo: “Un incidente? Tu mi hai tirato un masso addosso. Per fortuna non mi sono fatta niente. Prima di buttare tronchi addosso a me pensaci un attimo. É caduto? Sai quanti me ne hai buttato. Tu dici che non è colpa tua però me l’hai tirato“.