Nel 2018 l’improvvisa storia d’amore immortalata dai paparazzi e poche settimane dopo l’addio condito da frecciatine e attacchi. Il rapporto tra Asia Argento e Fabrizio Corona è sempre stato parecchio vivace. I due però hanno ritrovato una certa complicità lo scorso gennaio, quando l’ex re dei paparazzi ha confessato: “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me. Siamo amici. Ci siamo ritrovati. Detesto il termine tr***amici, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme per appagare l’istinto. Ma non siamo nemmeno fidanzati. Ho 50 anni e accetto quello che arriva, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci vediamo ma non abbiamo progetti precisi. Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento“.

Fabrizio torna in carcere, il commento dell’attrice.

Ieri Corona è stato nuovamente arrestato e l’attrice ha pubblicato un post particolare. Asia Argento ha condiviso la clip del violento arresto di Fabrizio, in cui si vede l’uomo che lotta con i poliziotti ed ha aggiunto come sottofondo musicale Requiem di Mozart (qui per vedere il filmato).

“Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di cavolate nella vita. Ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito. Lui lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti. Ma non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia. Fare di Corona un caso esemplare solo perché è un personaggio pubblico è una roba da medioevo. Ma l’Italia non è un paese di lobotomizzati. Per questo io oggi grido con voi: GIUSTIZIA PER FABRIZIO!”

Diciamo solo che la musica di sottofondo rende tutto ancora più inquietante, quasi come i film del papà di Asia.

Asia Argento: i video pubblicati su Corona.

🔴ULTIM’ORA Siamo fuori dall’ospedale dove Fabrizio Corona è stato portato con urgenza dopo essersi ferito ai polsi per la sentenza di oggi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uq397gbo2f — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 11, 2021