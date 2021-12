“Asi è un ente fondato nel 1994 che in questi anni ha fatto tanta strada. Sono presenti in modo capillare su tutto il territorio. Senza valori non si può rappresentare un ente così importante. Il premio è la testimonianza di un grande lavoro. Quando vedo i vostri cartelli ho sempre pensato di rimanere in questa famiglia perché fa grande sia l’Asi sia il Coni”. Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del Coni.