Asi, Claudio Barbaro riconfermato presidente

Oggi, presso la Casa delle Armi del Foro Italico di Roma, si è tenuta l’XI Assemblea nazionale elettiva di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, che celebra quest’anno il suo Trentennale. All’assemblea hanno partecipato 279 delegati rappresentanti di 1694 associazioni. Claudio Barbaro è stato rieletto presidente con il 98,02% dei voti. Nelle sue dichiarazioni, ha ringraziato i delegati per la fiducia e ha ribadito l’impegno a proseguire nel promuovere lo sport come elemento centrale nelle politiche per il benessere, la salute, la cultura e l’ambiente, oltre a considerarlo un volano economico.

Asi, con quasi un milione e mezzo di tesserati in Italia, è il primo Ente di Promozione Sportiva, un traguardo ottenuto grazie al lavoro capillare dei dirigenti locali e dei vari settori sportivi. Attualmente rappresenta 652 discipline, molte delle quali non sono riconosciute dal Coni, con quasi due milioni di praticanti. Barbaro ha evidenziato l’importanza di garantire pari diritti assistenziali, fiscali e sanitari per tutti i praticanti, e ha dichiarato che questa sarà una priorità del nuovo quadriennio, in cui gli Enti di Promozione Sportiva dovranno avere un ruolo attivo nelle politiche governative.

Con l’inserimento dello sport nella Carta Costituzionale, che sottolinea l’importanza dell’attività fisica in tutte le sue forme, si prospetta una collaborazione con il Governo su questo fronte. Inoltre, Barbaro ha accennato alla sfida di fungere da intermediari tra le esigenze delle associazioni sportive e i decisori politici, a supporto della riforma generale dello sport che sta coinvolgendo il Governo e mira a garantire politiche volte al benessere della collettività legato allo sport.

L’importanza e la dignità del settore sportivo, riconosciuta dai ministri presenti, Francesco Lollobrigida e Andrea Abodi, sottolineano come lo sport di base debba essere ascoltato e considerato protagonista del cambiamento. Afrontare queste sfide e collaborare con le istituzioni rappresenta quindi un passo fondamentale per il futuro delle associazioni sportive e per il miglioramento degli impianti sportivi in Italia.