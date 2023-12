Asi: a Roma assegnati gli Oscar dello Sport del 2023

Si è rinnovato l’evento targato Asi che vede assegnare gli Oscar per gli atleti, giornalisti, istituzioni e impianti sportivi che ogni giorno dimostrano come lo sport sia un veicolo potentissimo di crescita culturale, sociale ed economica. La 18a edizione del “Premio Asi Sport&Cultura” è stata l’occasione per festeggiare i 30 anni dell’associazione. Tra i vincitori dell’edizione del 2023, spiccano i ragazzi della Nazionale di Tennis che hanno riportato in Italia la Coppa Davis; la Regione Lombardia; Eathlon che ha ottenuto il “Premio We Sport Up”; la Fair Play School e Sofia Bergo il “Premio Fabrizio Quattrocchi”; Paolo Pizzo; ed infine la Link Fitness.