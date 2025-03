Ashton Hall, sveglia alle 4 e acqua ghiacciata nel video con una routine folle: chi è l’influencer?

Sveglia all’alba alle 4 del mattino, viso nell’acqua ghiacciata e una buccia di banana in faccia: il video di Ashton Hall, influencer e fitness coach con 8,7 milioni di follower su Instagram, ha fatto il giro del web. La clip ha superato oltre mezzo miliardo di visualizzazioni su X grazie a una routine quotidiana unica che attira l’attenzione sui social. Hall, con un fisico scolpito, si alza dal letto e inizia la giornata: push-up sul terrazzo, meditazione, ispirazione tramite sermoni online, e una pratica inusuale che prevede di immergere il volto in un’insalatiera di acqua ghiacciata. Questo rituale, descritto come miracoloso, viene accompagnato dalla presenza di una costosa bottiglia d’acqua nelle riprese.

Entro le 6.38, Hall è già in palestra, e poco dopo in piscina, mentre alle 8.35 si mostra in doccia (nonostante l’orologio segni un orario diverso). La clip continua a collezionare visualizzazioni e, sebbene siano presenti critiche ironiche nei commenti, diventa virale. Da qui nascono anche parodie che prendono in giro la routine originale.

Ashton Hall, ex running back nella NCAA, ha abbandonato i sogni sportivi per diventare personal trainer e, in seguito, un guru del fitness, conquistando una vasta audience online. Condivide consigli per una vita di successo, facendo sfoggio di auto di lusso e allenamenti intensi, alternando il tutto a momenti in cui si tuffa con la faccia nell’acqua ghiacciata. La sua routine bizzarra continua a stimolare discussioni e ispirazioni su piattaforme social.