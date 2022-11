Ascopiave, Mediobanca conferma Outperform e abbassa TP

– Mediobanca ha abbassato a 3,60 euro per azione da 4,00 euro il target price su Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando il giudizio a “Outperform“. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il terzo trimestre del 2022, che gli analisti giudicano “in linea con le stime, confermando il basso profilo di rischio offerto dalla società attraverso la sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas”.

“Abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime principalmente dopo aver tenuto conto di quanto segue: l’impatto degli alti prezzi dell’energia elettrica e dell’inflazione sui costi operativi; l’aumento del costo medio del debito, coerentemente con l’attuale scenario dei tassi di interesse”, si legge nella ricerca. In media, gli analisti hanno tagliato le stime di EBITDA e utile netto 2022-25 rispettivamente del 4% e del 10% all’anno.

Mediobanca crede che Ascopiave offra una equity story a basso rischio, basata sulla sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas e un’elevata visibilità sul valore della propria attività di fornitura di energia. “L’attuale prezzo delle azioni implica un massiccio sconto del 29% sul RAB per l’attività di distribuzione del gas, che, a nostro avviso, non può essere giustificato”, è la conclusione.