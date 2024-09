Ascoltiamo le donne con cancro ovarico: conosciamo i loro bisogni

Il progetto “Cambiamo Rotta” rappresenta un importante percorso di scoperta, mirato ad approfondire la situazione delle donne affette da tumore ovarico. Laura Cappellari, direttrice degli Affari dei pazienti di GSK, ha commentato l’incontro “Tumore ovarico in Veneto: Cambiamo Rotta”, organizzato dall’Alleanza contro il tumore ovarico (Acto Ets) a Silea, Treviso. Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza di ascoltare attivamente le esperienze e le esigenze delle pazienti, così da raccogliere informazioni utili per il Libro bianco “Cambiamo rotta”, che delinea i diritti e i bisogni delle donne a confronto con questa malattia.

Cappellari ha sottolineato che oltre al libro, è stato elaborato un manifesto dei diritti delle pazienti. Il Libro bianco è stato inizialmente presentato al Ministero della Salute e successivamente in altre regioni, come la Campania e il Veneto. Questi eventi hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo al tumore ovarico, migliorare la gestione clinica e la qualità della vita delle donne affette da questa patologia.

GSK si impegna fortemente a sostenere le iniziative di Acto e a far sentire la propria voce accanto alle donne che convivono con questa malattia. Cappellari ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare le istituzioni affinché si attivino per migliorare il percorso di cura e la qualità della vita delle pazienti.

La discussione ha incluso anche la personalizzazione delle terapie e l’importanza dei test genetici, essenziali per la prevenzione dei tumori eredo-familiari. È evidente che la collaborazione tra clinici, istituzioni e pazienti sia fondamentale per affrontare le sfide legate al tumore ovarico e per garantire che ogni donna riceva la cura e il supporto di cui ha bisogno. Questi incontro evidenziano un passo significativo verso un’assistenza sanitaria più attenta e personalizzata, che pone al centro la voce delle pazienti e le loro esperienze. Attraverso il progetto “Cambiamo Rotta”, si auspica di creare un cambio di marcia nella lotta contro il tumore ovarico, migliorando le opportunità di trattamento e supporto per le donne coinvolte.