Ascolti tv, vince 'Roberto Bolle-Danza con me' su Rai1

Vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera con ‘Roberto Bolle – Danza con me’ visto da 2.798.000 telespettatori pari a uno share del 17,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il ‘Concerto per la pace’ che ha totalizzato 1.867.000 telespettatori e uno share del 12,28%. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 ‘Il cosmo sul comò’ che è stato seguito da 1.421.000 telespettatori (share del 7,79%).

Fuori dal podio Rai2 che con il film ‘Pinocchio’ ha interessato 1.183.000 telespettatori registrando uno share del 6,52%. Su Rai3 il film ‘Sempre amici’ ha realizzato 950.000 telespettatori e uno share del 5,61% mentre su Retequattro il film ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ è stato seguito da 942.000 telespettatori (share del 5,28%). Su Nove ‘Little Big Italy’ ne ha ottenuti 414.000 (share 2,3%). Chiudono gli ascolti del prime time La7 con il film ‘Cocoon – L’energia dell’universo’, visto da 334.000 telespettatori (share dell’1,88%) e Tv8 con il film ‘Mike & Dave – Un matrimonio da sballo’ seguito da 293.000 telespettatori (share dell’1,65%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Soliti Ignoti – Il ritorno’ ha totalizzato 4.238.000 telespettatori e uno share del 22,13% mentre su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ ne ha ottenuti 3.079.000 (share del 16,12%). Nella fascia preserale ‘L’Eredità Weekend’ in onda su Rai 1 è stata vista da 3.504.000 telespettatori (20,82% di share) mentre su Canale 5 ‘Caduta Libera Weekend’ è stata vista da 3.013.000 telespettatori (17,94% di share).

Da segnalare, in particolare, che su Rai1 la Messa celebrata in mattinata da Papa Francesco è stata seguita da 1.850.000 telespettatori pari al 24,3% di share e subito dopo, la rubrica religiosa “A Sua Immagine” con un netto del 24,3% e 2.218.000 telespettatori e la diretta da piazza San Pietro dell’Angelus di Papa Francesco seguito da 2.801.000 (share 27,7%). Ancora sulla rete ammiraglia il tradizionale concerto di Capodanno, in diretta dal Teatro la Fenice di Venezia, ha ottenuto 3.283.000 telespettatori raggiungendo il 26,4% di share. Su Rai2 il Concerto di Capodanno in diretta da Vienna è stato visto da 2.217.000 telespettatori (17% di share).

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate l’intera giornata con 3.628.000 telespettatori e il 38,9% di share mentre quelle Mediaset hanno vinto la prima e la seconda serata.