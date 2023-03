Ascolti tv, vince Che Dio ci aiuti su Rai1: boom MasterChef

La fiction ‘Che Dio ci Aiuti’ prosegue la sua serie vincente su Rai1, risultando ancora una volta il programma più visto della prima serata con 4.203.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con 2.574.000 spettatori e il 19.4% di share. Terzo posto per ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 2’ su Italia 1, con 1.099.000 spettatori e il 5.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (951.000 spettatori, share 4.7%), ‘Piazzapulita’ su La7 (834.000 spettatori, share 5.5%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (818.000 spettatori, share 5.3%), ‘John Wick 3 – Parabellum’ su Rai2 (715.000 spettatori, share 3.8%), ‘Femmine contro maschi’ sul Nove (373.000 spettatori, sjare 1.9%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (295.000 spettatori, share 1.7%).

Un discorso a parte merito il boom ottenuto su Sky dalla finale di ‘MasterChef’. L’appuntamento conclusivo di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, è stata in termini di ascolti la miglior finale delle ultime tre edizioni: media serata di 1 milione 60 mila spettatori medi e 5,31% di share, con 1.508.387 contatti e il 70% di permanenza: +24% rispetto alla finale dell’anno scorso. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1 milione 119mila spettatori medi e il 4,7% di share, con 1.599.886 contatti (in aumento del +18% sull’anno scorso); a seguire, per il secondo e decisivo episodio di serata, 1.001.273 spettatori medi, con il 6,1% di share e 1.416.887 contatti (con una crescita del +31% rispetto a un anno fa).