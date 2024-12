Ascolti TV: Venerdì 6 Dicembre – I Vincitori di The Voice Kids, Patriarca, Quarto Grado, Crozza e Propaganda

La battaglia degli ascolti tv del 6 dicembre ha visto protagonisti “The Voice Kids” su Rai 1 e “Il Patriarca” su Canale 5, con il programma condotto da Antonella Clerici che ha prevalso nella prima serata. I dati Auditel mostrano che “The Voice Kids” ha ottenuto 3.826.000 spettatori e un share del 24%, mentre “Il Patriarca” ha registrato 2.180.000 spettatori (13,2%). Altri programmi notevoli della serata includono “Quarto Grado” su Rete 4 con 1.186.000 spettatori (8,3%), e “Fratelli di Crozza” sul Nove con 1.034.000 spettatori (5,7%).

Per quanto riguarda l’access prime time, Rai 1 ha conquistato la fascia con “Affari Tuoi”, che ha raggiunto 5.560.000 spettatori (27,6%), seguito da “Cinque Minuti” con 4.245.000 spettatori (22,3%) e “Striscia la Notizia” su Canale 5, che ha ottenuto 2.700.000 spettatori (13,4%). Al di fuori del podio, “Otto e Mezzo” su La7 ha registrato 1.659.000 spettatori (8,2%), mentre “Un Posto al Sole” su Rai 3 ha attratto 1.483.000 spettatori (7,3%).

Nel preserale, “L’Eredità” di Rai 1 ha ottenuto 4.227.000 spettatori (25,8%), seguita da “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 con 3.605.000 spettatori (23%). “L’Eredità – La sfida dei 7” ha totalizzato 2.998.000 spettatori (21,9%). Tra i programmi meno visti, “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” su Italia 1 ha avuto 1.374.000 spettatori (6,9%).

Auditel, l’ente che raccoglie i dati, utilizza un campione rappresentativo di 16.100 famiglie italiane per monitorare i consumi televisivi, fornendo informazioni dettagliate sugli ascolti minuto per minuto. Questa metodologia permette di pubblicare i risultati generalmente prima delle 10 del mattino. La competizione per gli ascolti rimane intensa tra le diverse reti, con programmi che si sfidano per conquistare l’attenzione del pubblico.