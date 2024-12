Ascolti TV: Venerdì 13 dicembre, chi trionfa tra The Voice Kids, Patriarca, Quarto Grado, Propaganda e Crozza?

Il 13 dicembre, la competizione televisiva è stata dominata da “The Voice Kids” su Rai 1, che ha superato “Il Patriarca” su Canale 5 negli ascolti. Il programma condotto da Antonella Clerici ha raggiunto 3.545.000 spettatori con uno share del 22,6%, mentre “Il Patriarca” ha attratto 2.198.000 spettatori e un share del 13%. Altri programmi in onda nello stesso intervallo ora includevano “Quarto Grado” su Rete 4, che ha registrato 1.252.000 spettatori (8,8%), e “Le Streghe” su Italia 1 con 1.118.000 spettatori (6,2%). Anche “Propaganda Live” su La7 ha avuto 774.000 spettatori (5,7%) e “I migliori Fratelli di Crozza” sul Nove ha ottenuto 639.000 spettatori (3,6%).

Durante l’access prime time, “Affari Tuoi” su Rai 1 è stato Il programma più visto con 5.545.000 spettatori (28,4%) e “Cinque Minuti” ha seguito con 4.496.000 spettatori (24,3%). “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha catturato 3.063.000 spettatori (15,7%). Al di fuori del podio, “Otto e Mezzo” su La7 ha ottenuto 1.452.000 spettatori (7,5%) e “Un Posto al Sole” su Rai 3 ha raggiunto 1.404.000 spettatori (7,2%).

Per il preserale, i dati di ascolto erano ancora in attesa di pubblicazione, rimandando ai programmi di Rai 1, come “L’Eredità” e “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, tutti in attesa di dati aggiornati.

L’Auditel, che raccoglie e pubblica i dati sugli ascolti TV, utilizza un campione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana. Le apparecchiature elettroniche montate nelle case monitorano i consumi televisivi 24 ore su 24 e i risultati vengono pubblicati generalmente prima delle 10 del mattino.

In sintesi, la serata del 13 dicembre ha visto una chiara superiorità di “The Voice Kids” su Rai 1, mentre altre emissioni hanno mostrato ascolti variabili, indicando dinamiche interessanti nell’andamento del panorama televisivo italiano.