Ascolti tv, 'Tu si que vales' su Canale 5 vince prima serata

Canale 5 con ‘Tú Sí Que Vales’ ha vinto ieri la prima serata televisiva italiana, totalizzando 4.073.000 spettatori ed uno del 28.7%. Rai1 con la sua ‘Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90, ha riunito davanti allo schermo 3.114.000 spettatori pari al 19.6% di share , piazzandosi dunque al secondo posto nelle scelte degli utenti. Terzo posto sul podio per Rai2, che ieri offriva ‘S.W.A.T.’, visto da 815.000 spettatori con uno share del 4.7%. A seguire La7, che trasmetteva ‘In Onda Prima Serata’, ha ottenuto un ascolto di 777.000 spettatori con uno share del 4.4%.

‘Nour’, proposto da Rai3, è stato scelto da 651.000 spettatori registrando uno share del 3.7%, mentre su Rete4 ‘Robin Hood’ è stato visto da 617.000 spettatori ed ha fatto registrare il 4.4% di share. Nell’access prime time, Rai 1 con i ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ vince la sfida riunendo 4.044.000 spettatori davanti al video ed ottenendo il 22.6% di share. Su Canale 5, Striscia la Notizia si piazza al secondo posto dell’access con 3.230.000 spettatori ed uno share del 18%, mentre La7 con ‘In Onda’ è stata la scelta di 981.000 spettatori (share del 5.5%).

Per Rai2, con TG2 Post informa, 790.000 spettatori ed uno share del 4.4%. Su Rai3 ‘Illuminate’ ha invece interessato 653.000 spettatori, per uno share del 3.7%. Da segnalare, per quanto riguarda le altre emittenti, sul Nove Fratelli di Crozza che ha tenuto davanti allo schermo 332.000 spettatori con l’1.9% di share.