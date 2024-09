Ascolti TV: Tim Music Awards sfida Endless Love e Quarto Grado eccelle – Dati Auditel del 13 settembre

La serata del 13 settembre 2024 ha visto una competizione accesa tra i programmi televisivi, con i Tim Music Awards su Rai 1 che hanno registrato il maggior numero di telespettatori secondo i dati Auditel. Nella fascia di prima serata, il programma di musica ha totalizzato 2.250.000 spettatori con uno share del 17,2%. Al secondo posto si è classificata la serie “Amore infinito” su Canale 5, con 2.214.000 spettatori e il 14,3% di share, seguita dal programma di approfondimento “Quarto Grado” su Rete 4, che ha ottenuto 1.232.000 spettatori e un 9,4% di share.

Al di fuori del podio, i dati sono stati meno incoraggianti per altre trasmissioni: “La maledizione della prima luna” su Italia 1 ha raggiunto 1.070.000 spettatori (7%), mentre “Propaganda Live” su La7 ha ottenuto 828.000 spettatori (6,7%). Altre trasmissioni come “Bake Off Italia” e “Pechino Express” si sono fermate a rispettivamente 622.000 (3,6%) e 387.000 spettatori (2,5%).

Nella fascia di access prime time, Rai 1 ha dominato con “Affari Tuoi”, che ha totalizzato 4.053.000 spettatori (21,3%), seguito da “Cinque Minuti” con 3.693.000 spettatori (20,5%) e “Paperissima Sprint” di Canale 5, con 2.651.000 spettatori (14%).

Per il preserale, “Reazione a Catena” su Rai 1 ha ottenuto ottimi ascolti con 3.231.000 spettatori (22,2%), mentre “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha registrato 2.473.000 spettatori (18,1%). Al terzo posto si è piazzato il TGR di Rai 3 con 2.305.000 spettatori (15,1%).

Il sistema Auditel monitora gli ascolti tramite un campione di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana, analizzando i loro consumi televisivi in modo continuo. I risultati vengono pubblicati giornalmente prima delle 10 del mattino, offrendo una panoramica precisa delle preferenze del pubblico. Questo metodo garantisce una fotografia dettagliata dell’intero panorama televisivo nazionale, rendendo visibili le tendenze e i gusti degli spettatori.