Ascolti tv, testa a testa tra Raul Gardini e Bold Pilot

Testa a testa, nella prima serata tv di domenica 23 luglio, tra la docufiction ‘Raul Gardini’, trasmessa da Rai1 con 1.484.000 spettatori e l’11.6% di share, e il film ‘Bold Pilot – La leggenda di un campione’, trasmesso da Canale 5 con 1.428.000 spettatori e il 12% di share. Al terzo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.275.000 spettatori e l’11% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Fbi: Most Wanted’ su Italia 1 (928.000 spettatori, share 7.1%), ‘Le ragazze’ su Rai3 (588.000 spettatori, share 4.9%), ‘Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale’ su Rete4 (461.000 spettatori, share 3.8%), ‘Italia’s Got Talent – Best Of’ su Tv8 (347.000 spettatori, share 2.9%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (296.000 spettatori, share 2.3%), ‘Yellowstone’ su La7 (165.000 spettatori, share 1.7%).