Ascolti TV: Temptation Island sfida I Leoni di Sicilia e DiMartedì del 24 settembre

Martedì 24 settembre, la battaglia degli ascolti televisivi ha visto il programma "Temptation Island" di Canale 5 trionfare con audienza di 2.870.000 spettatori e uno share del 20,7%. Rai 1 ha registrato "I leoni di Sicilia" con 2.681.000 spettatori e un 15,2%, mentre "DiMartedì" su La7 ha ottenuto 1.338.000 spettatori (8,2%), completando il podio. Seguono "Torino-Empoli" su Italia 1 (1.027.000, 5,3%), "È sempre Cartabianca" su Rete 4 (843.000, 6,2%), "The Floor" su Rai 2 (823.000, 5,1%), "X Factor 2024" su Tv8 (722.000, 4,4%), "Il sol dell’avvenire" su Rai 3 (431.000, 2,3%) e "The Legend of Zorro" sul Nove (416.000, 2,6%).

Nell’access prime time (20:30-21:30), Rai 1 ha dominato nuovamente con "Affari Tuoi", che ha totalizzato 5.317.000 spettatori (25,5%), seguita da "Cinque minuti" sempre su Rai 1 con 4.399.000 spettatori (22,5%) e "Striscia la Notizia" di Canale 5 con 3.415.000 spettatori (16,4%). Al di sotto del podio trovano spazio "Otto e mezzo" su La7 (1.702.000, 8,2%) e "Un Posto al Sole" su Rai 3 (1.620.000, 7,7%).

Per il preserale (dalle 18 alle 20), Rai 1 ha mantenuto il primo posto con "Reazione a catena" a 3.453.000 spettatori (22,6%), seguita da "La Ruota della Fortuna" su Canale 5 con 3.111.000 (21,9%) e "TGR" su Rai 3 con 2.651.000 (16,4%). Al di fuori del podio, i programmi sono stati "Reazione a catena – Intesa vincente" (2.281.000, 19,4%) e "Gira la ruota" (1.985.000, 18,6%).

Auditel è la società che monitora gli ascolti, con un campione di 16.100 famiglie italiane, rappresentativo della popolazione, per analizzare i consumi televisivi 24 ore su 24. I dati vengono pubblicati quotidianamente entro le 10 del mattino, riflettendo così l’andamento dei programmi in onda.