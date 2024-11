Ascolti TV sabato 2 novembre: chi ha trionfato tra Tu si que vales e Ballando con le stelle?

Sabato 2 novembre, la sfida degli ascolti TV tra “Ballando con le Stelle” su Rai 1 e “Tu Sì Que Vales” su Canale 5 ha visto un testa a testa molto serrato. I dati degli ascolti hanno rivelato che “Ballando con le Stelle” ha totalizzato 3.390.000 spettatori con uno share del 25,9%, mentre “Tu Sì Que Vales” ha registrato 3.409.000 spettatori e uno share del 24,9%. Nella stessa serata, la trasmissione “Ballando con le Stelle – Tutti in pista” ha attirato 3.834.000 spettatori con uno share del 21,4%.

Al di fuori del podio, i programmi come “In Altre Parole” su La7 hanno totalizzato 850.000 spettatori (4,9%), “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva” su Italia 1 ha raggiunto 826.000 spettatori (4,7%), e “Rachel” su Rai 3 ha registrato solo 339.000 spettatori (2,1%). Altre trasmissioni come “Miami Supercops” su Rete 4 hanno visto 493.000 spettatori (3%) e “Delitti in famiglia – Il caso delfino” su Rai 2 ha realizzato 279.000 spettatori (1,6%).

Nell’access prime time dalle 20.30 alle 21.30, “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha conquistato 3.159.000 spettatori (17,6%), mentre “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” su Italia 1 ha raggiunto 1.215.000 spettatori (6,8%). Anche in questo caso, programmi come “La Confessione” su Rai 3 hanno avuto performance inferiori, con 759.000 spettatori (4,3%).

Per il preserale dalle 18 alle 20, “Reazione a Catena” su Rai 1 ha avuto 3.462.000 spettatori (21,8%) e “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha raggiunto 3.195.000 spettatori (20,9%). Altri programmi come “TGR” su Rai 3 si sono attestati su 2.359.000 spettatori (14,3%) e “Blob” su Rai 3 ha ottenuto 871.000 spettatori (5%).

I dati Auditel sono rilevati tramite un campione rappresentativo della popolazione italiana che utilizza un dispositivo di rilevazione per tracciare la visione dei programmi e calcolare il numero di spettatori e il loro share. Questo sistema fornisce una stima accurata degli ascolti nei diversi segmenti orari.