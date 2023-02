Ascolti tv, quanto ha fatto la prima puntata di Belve in prima serata

Parliamo di ascolti.

Francesca Fagnani ieri sera è tornata con una nuova edizione di Belve, per la prima volta promossa alla prima serata. Una promozione che le è valsa un cambio di studio (più grande), la presenza del pubblico e l’arrivo di alcuni piccoli intermezzi social che strizzano l’occhio alla generazione z che ha consacrato Belve come programma dell’anno anche agli scorsi Biccy Awards 2022.

Nel corso della prima puntata abbiamo visto il debutto tv anche della tiktoker Cristina Di Tella che senza snaturare la trasmissione ha proposto il suo format di TikTok con spezzoni ironici di pochi secondi.

Ma quanto ha fatto la prima puntata di Belve in prima serata? Le quattro interviste (quando andava in onda in seconda serata erano due) hanno totalizzato una media di spettatori di 839.000 pari al 4,5% di share.

Il suo diretto competitor, Le Iene su Italia1, hanno fatto 1.246.000 telespettatori pari al 8,8% di share. Nelle reti principali invece sono andate in onda la fiction Che Dio Ci Aiuti che ha appassionato 3.978.000 telespettatori pari al 20,7% di share e su Canale 5 l’incontro di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli che ha raccolto davanti al video 4.295.000 spettatori pari al 20,3% di share.

Ascolti di Belve in prima serata

1^ puntata: 839.000 telespettatori, pari al 4,5% di share

