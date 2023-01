Ascolti tv, podio prime time a 'Pattini d'argento'

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film ‘Pattini d’argento’ visto da 2.933.000 telespettatori pari a uno share del 18,2%. Secondo gradino del podio per Rai3 con il film ‘Sister Act – Una svitata in abito da suora’ che ha totalizzato 1.865.000 telespettatori e uno share del 10,1%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Natale da chef’ che è stato visto da 1.727.000 (share del 10,5%).

A seguire, su Italia 1 il film ‘Un’impresa da Dio’ è stato visto da 1.191.000 telespettatori (share del 6,4%) mentre su Retequattro ‘Zona Bianca’ ne ha interessati 902.000 raggiungendo uno share del 6%. Su Rai2 il film ‘Charlie’s Angels’ ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5% mentre su La7 il film ‘Schegge di paura’ è stato visto da 507.000 telespettatori (share del 3,1%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film ‘Quando arriva il Natale’, seguito da 568.000 telespettatori (share del 3,1%), e Nove con il film ‘Imagine – John Lennon’ che ha totalizzato 219.000 telespettatori e uno share dell’1,2%.

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Soliti Ignoti – Il ritorno’ ha ottenuto 4.946.000 telespettatori e uno share del 23,6%. Su Canale 5 ‘Striscia la notizia’ è stata seguita da 3.549.000 telespettatori (share 17,05%). Nella fascia preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ è stata seguita da 4.232.000 telespettatori pari al 24,3% di share mentre su Canale 5 ‘Caduta libera!’ ha raggiunto 3.370.000 telespettatori e uno share del 19,44%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7.984.000 telespettatori e uno share del 39,97% e l’intera giornata con 3.382.000 telespettatori e il 38,18% di share. Le reti Mediaset hanno prevalso, invece, nella seconda serata con 3.469.000 telespettatori e uno share del 37,85%.