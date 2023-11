Ascolti tv, Lea su Rai1 vince prima serata domenica 26 novembre

Seconda ‘Terra Amara’, testa a testa tra Fazio e Ranucci per il terzo posto. Boom per la Coppa Davis

La fiction ‘Lea – I Nostri Figli’, trasmessa ieri domenica 26 novembre da Rai1, ha ottenuto 2.992.000 spettatori e il 16.5% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto ‘Terra Amara’ su Canale 5, con 2.566.000 spettatori e il 15% di share. Al terzo posto, testa a testa tra ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove (1.868.000 spettatori, share 9.2%) e ‘Report’ su Rai3 (1.822.000 spettatori, share 9.5%).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Harry Potter e l’Ordine della Fenice’ su Italia1 (1.223.000 spettatori, share 7.1%), ‘La Caserma’ su Rai2 (701.000 spettatori, share 3.8%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (633.000 spettatori, share 4.4%), ‘In Onda’ su La7 (358.000 spettatori, share 2%), ‘Star Wars: Il Ritorno dello Jedi’ su Tv8 (262.000 spettatori, share 1.6%).

Quasi 6 milioni hanno seguito ieri in tv il match decisivo per la vittoria della Coppa Davis tra De Minaur e Sinner: la partita di tennis è stata seguita su Rai2 da 4.662.000 spettatori con il 23.4% di share e su Sky da 1.024.000 spettatori con il 5.1% di share (classificandosi come il terzo miglior match di tennis di sempre su Sky).

Ascolti altissimi anche per il primo singolo della finale tra Popyrin e Arnaldi, che su Rai2 ha ottenuto 3.208.000 spettatori con il 21.9% di share e su Sky 849.000 spettatori, con il 5.8% di share.