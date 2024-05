Ascolti tv, la finale di Eurovision stravince la serata

La finale di Eurovision Song Contest ha stravinto la serata con ascolti record superiori addirittura alla finale dello scorso anno, quando a Liverpool c’era il pompatissimo Marco Mengoni.

Se lo scorso anno la vittoria della Svezia ha chiuso con 4.960.000 spettatori pari al 34% di share, quest’anno a vedere vincere la Svizzera sono stati 5.341.000 spettatori pari al 36% di share. Una crescita dovuta, presumibilmente, anche a tutte le polemiche esplose nelle 24 ore precedenti fra la squalifica di Joost Klein e la minaccia di quattro Paesi di ritirarsi.

Ascolti Tv, Nemo conquista l’Europa e il pubblico di Rai1

In merito a The Code, canzone con cui ha vinto l’Eurovision Song Contest, Nemo ha dichiarato: “The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Trovare me stessə è stato per me un processo lungo e spesso difficile. Ma niente mi fa sentire meglio della libertà che ho guadagnato realizzando che non sono binario”.

“È un onore incredibile essere qui. Il palco dell’Eurovision offre un’enorme opportunità di costruire ponti tra culture e generazioni diverse. Ecco perché per me, in quanto persona genderqueer, è molto importante per me difendere la mia intera comunità LGBTQIA+“. […] “Essere no binary è una parte importante della mia verità. Proprio questa sensazione di poter difendere me stessə ed essere me stessə ovunque vada è la parte più grande della mia verità”.

Al prossimo anno!