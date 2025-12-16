Ascolti tv Italia

Nella settimana appena trascorsa, ha debuttato la nuova edizione di “Caduta libera” condotta da Max Giusti su Canale 5. Il format ha subito una rivisitazione non solo grazie al nuovo conduttore, ma anche all’aggiunta di una presenza femminile, Isobel Kinnear, ex ballerina di “Amici”.

La settimana di “Caduta libera” new version ha portato a casa una media del 17% di share nella fascia 18:45-19:55, risultando così sotto di quasi due punti rispetto all’ultima settimana di messa in onda di “Avanti un altro” condotta da Paolo Bonolis. “L’eredità” continua a vincere nettamente il confronto con un dato del 24% di share, sia nell’ultima settimana di “Avanti un altro” che nella prima di “Caduta libera”. Il game condotto da Marco Liorni non ha quindi patito la new entry di Canale 5.

Rispetto alle ultime puntate inedite di “Caduta libera” condotte da Gerry Scotti, Max Giusti risulta essere sotto di un punto di share, passando dal 18% di Scotti al 17% di Giusti. Inoltre, il Tg1 ottiene una media del 23,5% di share, in crescita rispetto al precedente, mentre il Tg5 ottiene il 20,3% di share, anch’esso in crescita. Il Tg diretto da Gian Marco Chiocci è sopra di tre punti rispetto a quello di Clemente Mimun.