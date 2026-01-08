Ascolti tv Italia: boom Sabrina Ferilli

Dopo le feste di Natale, la tv si rianima con nuove fiction e nuove puntate dei programmi preferiti dal pubblico. La prima serata di Canale 5 ha visto il debutto della fiction “A testa alta. Il coraggio di una donna” con Sabrina Ferilli che interpreta la preside di liceo Virginia Terzi, travolta da uno scandalo dopo la diffusione di un suo video intimo sui social.

Rai 1 ha trasmesso il film tv “Tempi Supplementari” con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, mentre su Rai 3 è andato in onda il film “La terra promessa”. Su Rete 4 è tornato “Realpolitik” e su Italia 1 è stato trasmesso il film “Safe”. Su La7, “Una giornata particolare” ha parlato de “Il genio italiano”, da Leonardo a Paolo Villaggio.

Dopo il successo di “Affari Tuoi – Speciale Lotteria d’Italia”, Stefano De Martino è tornato in prima serata, dove la rivalità con Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” è molto sentita.

Gli ascolti tv del 7 gennaio mostrano che “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna” ha conquistato 4.035.000 spettatori con uno share del 25,2%. Su Rai 1 “Tempi Supplementari” ha incollato al piccolo schermo 2.235.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Rai2 “La Nuova DS Speciale” ha intrattenuto 834.000 spettatori pari al 5,9%, mentre su Italia1 “Safe” ha piacuto a 1.280.000 spettatori con il 6,7%.

Su Rai3 “La terra promessa” ha segnato 901.000 spettatori, mentre su Rete4 “Realpolitik” ha totalizzato 683.000 spettatori. Su La7 “Una Giornata Particolare” ha raggiunto 1.073.000 spettatori e il 6%, e su Tv8 “Quattro matrimoni e un funerale” ha ottenuto 360.000 spettatori. Sul Nove “Little Big Italy” ha radunato 434.000 spettatori con il 2,4%.

Nell’access prime time, su Rai1 “Cinque Minuti” ha interessato 4.206.000 spettatori, mentre “Affari Tuoi” ha raggiunto 4.943.000 spettatori. Su Canale5 “La Ruota della Fortuna” ha raccolto 5.745.000 spettatori pari al 27,1%. Su Rai2 “Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile” ha avuto 693.000 spettatori, mentre su Italia1 “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” ha radunato 917.000 spettatori.

Su Rai3 “Il Cavallo e la Torre” ha avuto 1.120.000 spettatori, mentre “Un Posto al Sole” ha appassionato 1.485.000 spettatori. Su Rete4 “4 di Sera” ha raggiunto 972.000 spettatori, mentre su La7 “Otto e Mezzo” ha conquistato 1.843.000 spettatori. Su Tv8 “4 Ristoranti” ha avuto 511.000 spettatori, e sul Nove “The Cage – Prendi e Scappa” ha raccolto 511.000 spettatori.

Nel preserale, su Rai1 “L’eredità – La sfida dei 7” ha ottenuto un ascolto medio di 3.665.000 spettatori, mentre “L’Eredità” ha coinvolto 5.021.000 spettatori. Su Canale5 “Caduta Libera – Inizia la Sfida” ha intrattenuto 2.116.000 spettatori, mentre “Caduta Libera” ha convinto 2.760.000 spettatori. Su Rai2 “9-1-1: Lone Star” ha conquistato 326.000 spettatori, e “9-1-1” ha avuto 471.000 spettatori. Su Italia1 “Studio Aperto Mag” ha siglato 491.000 spettatori, mentre “C.S.I. – Scena del Crimine” ha segnato 576.000 spettatori. Su Rai3 le news dei TGR hanno tenuto informati 2.558.000 spettatori, mentre “Blob” ha segnato 1.006.000 spettatori, e “Via dei Matti n° 0” ha siglato 865.000 spettatori. Su Rete4 “10 Minuti” ha interessato 970.000 spettatori, e “La Promessa” ha appassionato 1.027.000 spettatori. Su La7 “Ignoto X” ha radunato 261.000 spettatori, mentre su Tv8 “4 Hotel” ha conquistato 328.000 spettatori. Sul Nove “Little Big Italy” ha avuto 387.000 spettatori, e “Cash or Trash – Chi Offre di Più?” ha raggiunto 738.000 spettatori.