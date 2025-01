Ascolti TV: Io Canto Senior vs Dalla Strada al Palco – Dati Auditel di Venerdì 24 Gennaio

Il 24 gennaio 2025, la Rai ha dominato gli ascolti tv in tutte le fasce orarie. I dati Auditel rivelano che in access prime time, i programmi “Cinque Minuti” e “Affari Tuoi” su Rai1 hanno ottenuto ottimi risultati, superando “Striscia la Notizia” di Mediaset. Nel preserale, “L’Eredità” di Rai1 ha battuto “Avanti un altro” di Canale 5. In prima serata, il programma “Dalla strada al palco” ha raggiunto 2.696.000 spettatori (18.3%), seguiti da “Io Canto Senior” (Canale 5) con 1.964.000 spettatori (14.1%) e “Transporter 3” (Italia 1) con 1.520.000 spettatori (8.8%). Al di fuori del podio, “Quarto Grado” (Rete 4) ha raccolto 1.263.000 spettatori (9.2%) e “Propaganda Live” (La7) 978.000 spettatori (7%).

Nella fascia di access prime time, “Affari Tuoi” ha ottenuto 6.002.000 spettatori (29.8%) e “Cinque Minuti” 4.557.000 spettatori (23.5%), mentre “Striscia la Notizia” si è fermata a 2.763.000 (13.8%). Fuori dal podio si trovano “Otto e Mezzo” (La7) con 1.719.000 spettatori (8.6%) e “Un Posto al Sole” (Rai3) con 1.581.000 spettatori (7.8%).

Per quanto riguarda il preserale, “L’Eredità” ha raggiunto 4.726.000 spettatori (27.4%), seguita da “Avanti il primo” (Canale 5) con 2.005.000 spettatori (15.1%). Anche in questa fascia, Rai1 ha quindi ottenuto risultati significativi, confermando la sua superiorità rispetto ai competitor.