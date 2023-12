Ascolti tv, Inter-Bologna si aggiudica prime time: 'Chi l'ha visto?' secondo

La partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vista da 3.945.000 telespettatori con il 21,2% di share

La partita Inter-Bologna valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 3.945.000 telespettatori e il 21,2% di share. Secondo posto per Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.902.000 telespettatori e l’11,4%, mentre Rai1 con il docufilm ‘People from Cecchetto’ ha registrato 1.828.000 telespettatori e il 10,2% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con ‘La banda dei Babbi Natale’, che ha raccolto 1.253.000 telespettatori e il 6,9%, mentre Retequattro con ‘Fuori dal Coro’ ha segnato il 6,4% con 900.000 telespettatori e Rai2 con l’ultima puntata di ‘Noi siamo leggenda’ ha conquistato 894.000 telespettatori con il 5,4% di share. Su La7 ‘Habemus Papam’ ha totalizzato 756.000 telespettatori e il 4%, mentre Tv8 con ‘Un amore a 5 stelle’ ha interessato 624.000 telespettatori con il 3,5%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con ‘Cash or Trash – Xmas Special’, visto da 452.000 telespettatori pari al 2,5% di share.

Nell’access prime time Rai1 è in testa con ‘Cinque Minuti’ (4.491.000 telespettatori, share 22,9%) e, a seguire, ‘Affari Tuoi’ (4.906.000 telespettatori, share 23,2%), mentre ‘Striscina la notizina’ su Canale 5 ha ottenuto 3.401.000 telespettatori e il 17,1%. Anche nel preserale Rai1 ha vinto gli ascolti della fascia grazie a ‘Reazione a catena’, visto da 4.115.000 telespettatori pari al 25%, mentre ‘Caduta libera!’ su Canale 5 ne ha totalizzati 3.016.000 con il 18,9% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell’intera giornata, la Rai al 31% di share con 2.598.000 telespettatori contro il 28,3% e i 2.374.000 telespettatori di Mediaset e, in prima serata, la Rai al 31,2% con 6.308.000 telespettatori contro i 6.143.000 e il 30,4% di Mediaset.